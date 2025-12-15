Укр Рус Eng

Віткофф заявив про "великий прогрес" після 5-годинних перемовин США та України у Берліні

Новини — Понеділок, 15 грудня 2025, 07:17 — Марія Ємець

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що 5-годинні перемовини української та американської делегацій щодо "мирного плану" забезпечили "великий прогрес" і продовжаться у понеділок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив увечері 14 грудня у своєму X.

Віткофф зазначив, що перемовини у Берліні за участі Зеленського, Віткоффа, Кушнера та ширших української та американської делегацій тривали понад 5 годин. 

"Представники провели детальні обговорення щодо плану з досягнення миру з 20 пунктів, економічних питань та інших. Прогрес дуже великий", – заявив Віткофф, додавши, що зустріч продовжиться вранці 15 грудня. 

Перед цим радник Зеленського Дмитро Литвин також повідомив, що переговори тривали понад п'ять годин і продовжаться в понеділок зранку.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц був присутній на відкритті зустрічі, а потам представники України і США продовжили перемовини без нього.

Запрошення американців на зустріч у Берліні надійшло після напруженої телефонної розмови в середу між Мерцом, Емманюелем Макроном, Кіром Стармером та Дональдом Трампом, під час якої сторони намагалися подолати розбіжності щодо напрямку мирних зусиль.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Мирні переговори
Реклама: