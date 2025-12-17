Партія грецького депутата Європарламенту покарала його за напад на журналіста в барі

Грецький депутат Європарламенту Нікос Паппас був виключений зі своєї політичної групи після того, як, як стверджується, він напав на журналіста в барі в Страсбурзі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Делегація журналістів з Греції відвідала Страсбург, щоб висвітлити пленарне засідання, і перебувала в нічному барі Aedan Palace, який користується популярністю серед депутатів Європарламенту.

Паппас, депутат Європарламенту від лівої партії СИРІЗА і колишній професійний баскетболіст, також був у барі, за словами кількох присутніх, яким було надано анонімність, щоб вони могли вільно висловлюватися.

Згідно з описом подій на грецькому веб-сайті news247.gr, де працює репортер Нікос Яннопулос, він і його колега вирішили піти близько 23:30, після чого Паппас спробував підставити йому підніжку.

Репортер сказав, що попросив депутата Європарламенту більше не торкатися його, після чого Паппас запропонував їм вийти на вулицю. Далі євродепутат нібито пішов за двома журналістами до виходу і двічі вдарив Яннопулоса ззаду, збивши його з ніг.

Двоє журналістів сказали, що повернулися до бару, і коли греки намагалися піти, вони зіткнулися з Паппасом, який погрожував їм. Через годину Паппас надіслав вибачення у текстовому повідомленні і намагався додзвонитися до журналіста, але той не відповів.

Яннопулос подав скаргу до місцевої поліції.

Президент СИРІЗА Сократ Фамеллос згодом виключив Паппаса з фракції партії в Європейському парламенті і попросив етичний комітет партії також виключити його з широких лав партії, за словами її високопосадовця.

"Цей інцидент є продовженням попередніх випадків зневажливої та агресивної поведінки з боку цього депутата Європарламенту, жертвами якого стали багато різних людей, але його партія вирішила замовчати і приховати ці випадки", – сказав речник грецького уряду Павлос Марінакіс.

Як повідомлялось, євродепутатка Елізабетта Гуальміні, яка перебуває під слідством у зв'язку з корупційним скандалом "Катаргейт", не втратить свій парламентський імунітет після того, як Європейський парламент проголосував проти цього рішення.

Незалежний кіпрський депутат Європарламенту Фідіас Панайоту стикається з посиленням критики за свої суперечливі висловлювання та дії щодо вторгнення Росії в Україну, а його противники звинувачують його в повторенні проросійських тез.