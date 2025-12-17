Партия греческого депутата Европарламента наказала его за нападение на журналиста в баре

Греческий депутат Европарламента Никос Паппас был исключен из своей политической группы после того, как, как утверждается, он напал на журналиста в баре в Страсбурге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Делегация журналистов из Греции посетила Страсбург, чтобы осветить пленарное заседание, и находилась в ночном баре Aedan Palace, который пользуется популярностью среди депутатов Европарламента.

Паппас, депутат Европарламента от левой партии СИРИЗА и бывший профессиональный баскетболист, также был в баре, по словам нескольких присутствующих, которым была предоставлена анонимность, чтобы они могли свободно высказываться.

Согласно описанию событий на греческом веб-сайте news247.gr, где работает репортер Никос Яннопулос, он и его коллега решили уйти около 23:30, после чего Паппас попытался подставить ему подножку.

Репортер сказал, что попросил депутата Европарламента больше не трогать его, после чего Паппас предложил им выйти на улицу. Далее евродепутат якобы последовал за двумя журналистами к выходу и дважды ударил Яннопулоса сзади, сбив его с ног.

Двое журналистов сказали, что вернулись в бар, и когда греки пытались уйти, они столкнулись с Паппасом, который угрожал им. Через час Паппас прислал извинения в текстовом сообщении и пытался дозвониться до журналиста, но тот не ответил.

Яннопулос подал жалобу в местную полицию.

Президент СИРИЗА Сократ Фамеллос впоследствии исключил Паппаса из фракции партии в Европейском парламенте и попросил этический комитет партии также исключить его из широких рядов партии, по словам ее высокопоставленного чиновника.

"Этот инцидент является продолжением предыдущих случаев пренебрежительного и агрессивного поведения со стороны этого депутата Европарламента, жертвами которого стали многие разные люди, но его партия решила замалчивать и скрывать эти случаи", – сказал спикер греческого правительства Павлос Маринакис.

