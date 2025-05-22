Євродепутат з Кіпру – під вогнем критики за проросійську позицію

Незалежний кіпрський депутат Європарламенту Фідіас Панайоту стикається з посиленням критики за свої суперечливі висловлювання та дії щодо вторгнення Росії в Україну, а його противники звинувачують його в повторенні проросійських тез.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Значна частина негативної реакції розгортається саме в тих соціальних мережах, які допомогли йому розпочати політичну кар'єру, де він здобув популярність як впливовець, а потім став лідером за кількістю голосів серед шести депутатів Європарламенту від Кіпру.

На одному з відео Панайоту 7 травня в Європейському парламенті заявляє, що "моральний компас Європи зламаний", посилаючись на розрив дипломатичних відносин з Росією та, за його словами, найширші санкції в історії.

Його коментарі викликали гостру реакцію німецького депутата Європарламенту Моріца Кернера, який втрутився з низкою гострих запитань: "Ви коли-небудь були в Україні? Ви відвідували її? Ви бачили, що там відбувається?"

Кернер продовжив: "З огляду на ваш вплив у соціальних мережах, особливо серед молодих європейців, ви зобов'язані побачити реальність на власні очі, а не займатися "що-тоді-тоді", як ви це робите у своїй промові. Говоріть про українців, зрозумійте, що там відбувається, а потім приїжджайте і поговоріть з нами про ситуацію".

День по тому кіпрський тіктокер, який став політиком, разом із кількома колегами-депутатами Європарламенту прибув до Москви з візитом, який збігся з російськими святкуваннями "Дня Перемоги", на які, за його словами, він не ходив. Під час візиту депутати Європарламенту зустрілися з головою Думи В'ячеславом Володіним, а також з іншими російськими політиками.

"Я поїхав до Росії з п'ятьма іншими [депутатами Європарламенту], тому що… ми хочемо розпочати певну дипломатичну ініціативу, щоб покласти край цій війні, і тому що… Європейський Союз цього не робить", – сказав пізніше Панайоту.

Європейський парламент згодом уточнив, що депутати Європарламенту не були в офіційному візиті, а "поїхали туди в особистій якості".

Президент Кіпру Нікос Христодулідес також втрутився, заявивши, що не згоден з візитом депутата Європарламенту. "Я не згоден з тим, що зробив Фідіас. Він помилився, поїхавши до Москви", – сказав він, підкресливши, однак, що депутати Європарламенту обираються народом і не виконують вказівок уряду.

Після другого відео, інтерв'ю з журналістом Каолоном Робертсоном, Панайоту знову піддався критиці за те, що виступив за мирні переговори, не згадавши про роль Росії в конфлікті.

Згадуючи про тисячі викрадених Росією українських дітей, він сказав, що вони "можуть захотіти залишитися" там, і запитав: "Звідки ви знаєте, що деякі діти не щасливі там?". Раніше цього місяця Панайоту був одним із трьох депутатів Європарламенту, які проголосували проти резолюції Європарламенту, що закликала повернути 20 000 українських дітей. Після критики він змінив своє голосування на утримання.

В інтерв'ю він також уникнув звинувачень у відповідальності за смерті, пов'язані з війною. На запитання, чому він не відвідав Україну, Панайоту зізнався, що боїться туди їхати.

Панайоту розпочав свою кар'єру як впливовець, маючи мільйони підписників у TikTok, YouTube та X, а потім отримав найбільшу кількість голосів серед кіпрських кандидатів до Європейського парламенту на виборах у червні 2025 року.