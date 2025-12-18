Фон дер Ляйен: саммит ЕС решит, какой из двух вариантов финансирования Украины выбрать

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит ЕС должен выбрать один из двух вариантов финансирования Украины и решение в конце концов будет принято.

Об этом она заявила по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен напомнила о двух предложениях, двух вариантах для финансирования Украины: один – это финансирование через бюджет ЕС, бюджетные заимствования; и вторая возможность – это "репарационный заем".

"Сегодня мы будем иметь дискуссии, какое из двух (предложений) мы будем применять. Это будут интенсивные дискуссии. Для меня важнейшей частью является то, чтобы в конце концов мы обеспечили финансирование для Украины на ближайшие два года", – сказала она.

Президент ЕК вспомнила об обеспокоенности Бельгии и заявила о работе с Бельгией "днем и ночью". "Я согласна, если мы одобрим репарационный заем, риск должен быть разделен между всеми", – сказала она.

Вместе с тем она подчеркнула, что решение должно быть принято именно на саммите.

"Мы должны найти решение сегодня. Мы не оставим Европейский совет без решения по финансированию Украины на следующие два года. И есть два варианта: один из них и будет согласован Европейским советом", – заявила она.

В четверг стало известно, что дипломаты государств Европейского Союза пришли к предварительному согласию относительно использования российских замороженных активов для предоставления Украине "репарационного займа" в 2026-27 годах, но окончательное решение должны принять лидеры государств ЕС на заседании Европейского совета.

Как сообщала "Европейская правда", новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перед саммитом ЕС выступил против "репарационного займа" для Украины.

На последних переговорах на уровне послов ЕС, посвященных использованию российских активов для финансирования Украины, Бельгия сказала об отсутствии прогресса на пути к общему решению.

