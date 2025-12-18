"Треба висушити економіку Росії": Зеленський розповів про шлях до завершення війни

Президент Володимир Зеленський вважає, що найкращий шлях до завершення російсько-української війни – це "висушення" економіки Росії санкціями, а також подальше фінансування України.

Про це він сказав під час онлайн-брифінгу для ЗМІ дорогою до Брюсселя, пише "Європейська правда".

У Зеленського запитали, чи вірить він у дипломатичний шлях закінчення російсько-української війни після нещодавніх заяв очільника Кремля Владіміра Путіна, а також – що повинні зробити партнери, аби дипломатія дала реальний результат.

"Будь-яка війна закінчується перемовинами. Для нас важливо, щоб це було якомога раніше, а це значить, що Україна повинна бути в сильній позиції", – відповів Зеленський.

Як приклад "сильної позиції" Зеленський навів "репараційну позику".

"Росія повинна бачити, що на 2026-27 рік Україна забезпечена грошима. Це сигнал Росії, що Україна не впаде", – наголосив він.

Друге, за словами українського лідера, – це експорт. Він акцентував: варто "не тільки говорити про санкційну політику щодо енергетики, а треба максимально прикручувати енергетичні гайки" РФ.

"Треба висушувати і зменшувати економіку Росії через санкційну заборону для того, щоб вони не витрачали ці гроші на війну. Якщо в України буде стабільне фінансування, а у Росії буде зменшуватись фінансування (...) – для Росії, безумовно, це сигнал, щоб вона переходила до дипломатичного треку", – підсумував Зеленський.

Як стало відомо "Європейській правді" 18 грудня, дипломати держав Європейського Союзу досягли попередньої згоди щодо використання російських заморожених активів для надання Україні "репараційної позики" у 2026-27 роках, але остаточне рішення мають прийняти лідери держав ЄС на засіданні Європейської ради.

На останніх переговорах на рівні послів ЄС, присвячених використанню російських активів для фінансування України, Бельгія сказала про відсутність прогресу на шляху спільного рішення.

Канцлер Німеччини станом на вівторок порівну оцінив шанси на ухвалення і неухвалення рішення.

