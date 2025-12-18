"Нужно высушить экономику России": Зеленский рассказал о пути к завершению войны

Президент Владимир Зеленский считает, что лучший путь к завершению российско-украинской войны – это "высушивание" экономики России санкциями, а также дальнейшее финансирование Украины.

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга для СМИ по дороге в Брюссель, пишет "Европейская правда".

У Зеленского спросили, верит ли он в дипломатический путь окончания российско-украинской войны после недавних заявлений главы Кремля Владимира Путина, а также что должны сделать партнеры, чтобы дипломатия дала реальный результат.

"Любая война заканчивается переговорами. Для нас важно, чтобы это было как можно раньше, а это значит, что Украина должна быть в сильной позиции", – ответил Зеленский.

В качестве примера "сильной позиции" Зеленский привел "репарационный заем".

"Россия должна видеть, что на 2026-27 год Украина обеспечена деньгами. Это сигнал России, что Украина не упадет", – подчеркнул он.

Второе, по словам украинского лидера, – это экспорт. Он акцентировал: стоит "не только говорить о санкционной политике в отношении энергетики, а надо максимально прикручивать энергетические гайки" РФ.

"Надо высушивать и уменьшать экономику России через санкционный запрет для того, чтобы они не тратили эти деньги на войну. Если у Украины будет стабильное финансирование, а у России будет уменьшаться финансирование (...) – для России, безусловно, это сигнал, чтобы она переходила к дипломатическому треку", – подытожил Зеленский.

Как стало известно "Европейской правде" 18 декабря, дипломаты государств Европейского Союза пришли к предварительному согласию по использования российских замороженных активов для предоставления Украине "репарационного займа" в 2026-27 годах, но окончательное решение должны принять лидеры государств ЕС на заседании Европейского совета.

На последних переговорах на уровне послов ЕС, посвященных использованию российских активов для финансирования Украины, Бельгия сказала об отсутствии прогресса на пути общего решения.

Канцлер Германии по состоянию на вторник поровну оценил шансы на принятие и непринятие решения.

