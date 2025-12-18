Туск до лідерів ЄС щодо фінансування України: "Гроші сьогодні або кров завтра"
Якщо сьогодні лідери держав Європейського Союзу не ухвалять рішення про фінансування України, завтра на Україну та Європу може чекати кровопролиття.
Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск перед початком засідання Європейської ради 18 грудня.
Туск попередив, що неприйняття рішення про фінансування України може призвести до загострення військових дій.
"Зараз у нас є простий вибір: або гроші сьогодні, або кров завтра. І я говорю не лише про Україну, я говорю про Європу", – заявив Туск.
Він наголосив, що це рішення "маємо схвалити ми, і лише ми".
"Я думаю, що всі європейські лідери нарешті повинні піднятися до цього рівня. І це все, що я можу сказати сьогодні, зараз". – підсумував Дональд Туск.
Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін точно не піде на діалог, якщо ЄС не погодить "репараційну позику" для України.
У четвер стало відомо, що дипломати держав Європейського Союзу досягли попередньої згоди щодо використання російських заморожених активів для надання Україні "репараційної позики" у 2026-27 роках, але остаточне рішення мають прийняти лідери держав ЄС на засіданні Європейської ради.
Разом з тим президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що саміт ЄС зрештою має вирішити, яку з опцій фінансування України обрати.
