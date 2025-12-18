Туск к лидерам ЕС о финансировании Украины: "Деньги сегодня или кровь завтра"

Если сегодня лидеры государств Европейского Союза не примут решение о финансировании Украины, завтра Украину и Европу может ждать кровопролитие.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед началом заседания Европейского совета 18 декабря.

Туск предупредил, что непринятие решения о финансировании Украины может привести к обострению военных действий.

"Сейчас у нас есть простой выбор: либо деньги сегодня, либо кровь завтра. И я говорю не только об Украине, я говорю о Европе", – заявил Туск.

Он подчеркнул, что это решение "должны принять мы, и только мы".

"Я думаю, что все европейские лидеры наконец должны подняться до этого уровня. И это все, что я могу сказать сегодня, сейчас", – подытожил Дональд Туск.

Как сообщала "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин точно не пойдет на диалог, если ЕС не согласует "репарационный заем" для Украины.

В четверг стало известно, что дипломаты государств Европейского Союза пришли к предварительному согласию по использованию российских замороженных активов для предоставления Украине "репарационного займа" в 2026-27 годах, но окончательное решение должны принять лидеры государств ЕС на заседании Европейского совета.

Вместе с тем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит ЕС в конце концов должен решить, какую из опций финансирования Украины выбрать.

