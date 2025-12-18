Макрон: Франция до сих пор не поддерживает соглашение о торговле со странами Южной Америки

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна на данном этапе не поддерживает подписание соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки (блоком МЕРКОСУР).

Об этом он сказал по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе в четверг, 18 декабря, сообщает "Европейская правда".

Макрон заявил: Франция считает, что соглашение по торговле с МЕРКОСУР не может быть подписано.

"Франция является крупной сельскохозяйственной и агропромышленной страной, которая торгует и экспортирует по всему миру. Но мы не можем согласиться на то, чтобы пожертвовать согласованностью нашего сельского хозяйства, наших продуктов питания и продовольственной безопасностью наших сограждан ради соглашений, которые еще не заключены", – сказал он.

По словам президента Франции, его страна всегда четко выражала свою позицию.

"Если рынки дестабилизируются, мы должны иметь возможность остановить процесс. Еврокомиссия сделала предложение, Европарламент его усовершенствовал, и вчера дискуссии еще продолжались. Но они не закончились, даже голосование еще не состоялось. Поэтому соглашение еще не готово", – отметил Макрон.

Поэтому президент акцентировал: Франция хочет взаимности. Он напомнил, что французские фермеры выполняли все указания ЕС по химическим веществам и пестицидам.

"Это часто стоило им денег, усложняло их жизнь. А сегодня мы хотим открыть наш рынок для людей, которые не придерживаются этих правил. Это абсурдно, никто не может этого понять", – добавил он.

Отметим, в этот же день президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду на то, что ЕС получит зеленый свет, чтобы подписать соглашение о свободной торговле с южноамериканским блоком МЕРКОСУР.

Эти слова фон дер Ляйен прозвучали на фоне того, как председатель комитета Европейского парламента по вопросам торговли Бернд Ланг заявил, что Германия и Европейский Союз делают последнюю попытку убедить Италию поддержать соглашение о свободной торговле с МЕРКОСУР, которое может не быть заключено, если его не подписать в ближайшее время.

Об этом стало известно на фоне того, как СМИ писали, что Франция и Италия якобы договорились о необходимости отложить голосование Европейского Союза по торговому соглашению с МЕРКОСУР.

В то же время 17 декабря премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что подписание такого соглашения "преждевременно".