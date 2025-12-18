ЄС вдарив санкціями по понад 40 суднах "тіньового флоту" Росії

Рада Європейського Союзу ввела нові санкції проти понад 40 суден, які входять до складу російського "тіньового флоту" нафтових танкерів і сприяють збільшенню доходів Росії від енергоносіїв.

Про це йдеться в офіційній заяві Ради, пише "Європейська правда".

У четвер, 18 грудня, ще 41 судно було додане до переліку суден, на які поширюється заборона на доступ до портів, а також – на надання широкого спектру послуг, пов’язаних з морським транспортом.

Як наголосили у заяві, цей захід спрямований на танкери, які входять до складу "тіньового флоту" очільника Кремля Владіміра Путіна, які обходять механізм обмеження цін на нафту або підтримують енергетичний сектор Росії, а також на судна, які відповідають за транспортування військового обладнання для Росії або беруть участь у транспортуванні викраденого українського зерна та культурних цінностей з України.

Це рішення збільшує загальну кількість підсанкційних суден до майже 600, а також – тісно пов'язане з нещодавніми рішеннями про внесення до списку дев'яти суб'єктів, що сприяють діяльності "тіньового флоту".

Нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що Росія посилює гібридні атаки проти європейських держав, аби перевірити їхню стійкість, зокрема і в Балтійському морі.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у червні попередив, що регіон Балтійського моря перетворюється на небезпечну геополітичну гарячу точку.

Президент Литви Гітанас Науседа перед тим заявив, що Росія навмисно нагнітає ситуацію в Балтійському морі.