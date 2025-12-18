Великобритания расширила санкции против России на 24 наименования – в списке оказались новые нефтяные компании.

Об этом говорится в обновленном санкционном списке МИД Великобритании, сообщает "Европейская правда".

В частности, Великобритания ввела санкции против российских нефтяных компаний "Татнефть", "Русснефть", „Руснефтегаз", "ННК-Ойл".

Крупнейшие нефтяные компании "Роснефть" и "Лукойл" попали под британские санкции в октябре.

Под ограничительные меры 18 декабря также подпали компании "Текстиль-сервис", "Фабрика ваты", эмиратская компания Saphira Energy, Ферганский химический завод, узбекистанские компании Gelion Business Trade и Chemistry International.

Также Британия ввела санкции в отношении пяти физических лиц.

Счета в британских банках компаний из санкционного списка в случае обнаружения будут заморожены, в отношении физических лиц также применяется запрет на въезд на территорию страны.

Совет Европейского Союза 18 декабря ввел новые санкции против более 40 судов, которые входят в состав российского "теневого флота" нефтяных танкеров и способствуют увеличению доходов России от энергоносителей.

Ранее стало известно, что новый, 20-й пакет санкций Европейского Союза против России будет представлен вскоре после Нового года.