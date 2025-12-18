Суд ЄС: Конституційний трибунал Польщі порушив принципи права Євросоюзу

Конституційний трибунал Польщі порушив основоположні принципи європейського права і не може вважатися незалежним та неупередженим через порушення в процесі призначення суддів.

Відповідне рішення оголосив у четвер Суд ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Під час двох термінів перебування при владі з 2015 по 2023 рік партія "Право і справедливість" провела судові реформи, які, на думку Брюсселя, підірвали верховенство права, а критики звинуватили їх у хаосі в судовій системі.

Конституційний трибунал, який вирішує питання про чинність законів і в якому домінують судді, призначені за підтримки "ПіС", виніс рішення, в якому зазначив, що конституція Польщі має пріоритет над законодавством ЄС, підриваючи один з ключових принципів Союзу.

"Суд... постановив, що Польща не виконала своїх зобов'язань, оскільки (Трибунал) порушив принцип ефективного судового захисту та проігнорував верховенство, автономію, ефективність та єдине застосування законодавства ЄС", – заявив Суд ЄС.

Суд заявив про "серйозні порушення" при призначенні голови Трибуналу та трьох суддів, що ставить під сумнів його статус "незалежного та неупередженого трибуналу, створеного відповідно до законодавства в розумінні законодавства ЄС".

Брюссель подав на Польщу до суду через ці рішення, а нинішній проєвропейський уряд на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском не визнає їх.

Однак уряду досі не вдалося скасувати ці зміни, оскільки його зусилля були заблоковані двома президентами, які підтримують реформу судів, ініційовану "ПіС".

Чинна польська влада звинувачує попередників в особі "ПіС" в тому, що їхня судова реформа призвела до політизації Конституційного трибуналу та незаконних призначень його суддів, зокрема голови Трибуналу Юлії Пшилебської.

Судова реформа "ПіС" також зазнала критики Європейського Союзу та призвела до замороження частини коштів з фондів ЄС для Польщі.

Але у 2024 році після перших кроків нового уряду Польщі з виправлення ситуації Європейська комісія розблокувала для країни доступ до 137 мільярдів євро з фондів ЄС.

Влітку цього року Конституційний трибунал Польщі оголосив неконституційним пакет законів, ухвалених Сеймом для скасування суперечливої реформи цього суду за попередньої влади "Права і справедливості".