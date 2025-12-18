Суд ЕС: Конституционный трибунал Польши нарушил принципы права Евросоюза

Конституционный трибунал Польши нарушил основополагающие принципы европейского права и не может считаться независимым и беспристрастным из-за нарушений в процессе назначения судей.

Соответствующее решение объявил в четверг Суд ЕС, сообщает "Европейская правда".

Во время двух сроков пребывания у власти с 2015 по 2023 год партия "Право и справедливость" провела судебные реформы, которые, по мнению Брюсселя, подорвали верховенство права, а критики обвинили их в хаосе в судебной системе.

Конституционный трибунал, который решает вопросы о действительности законов и в котором доминируют судьи, назначенные при поддержке "ПиС", вынес решение, в котором отметил, что конституция Польши имеет приоритет над законодательством ЕС, подрывая один из ключевых принципов Союза.

"Суд... постановил, что Польша не выполнила своих обязательств, поскольку (Трибунал) нарушил принцип эффективной судебной защиты и проигнорировал верховенство, автономию, эффективность и единое применение законодательства ЕС", – заявил Суд ЕС.

Суд заявил о "серьезных нарушениях" при назначении председателя Трибунала и трех судей, что ставит под сомнение его статус "независимого и беспристрастного трибунала, созданного в соответствии с законодательством в понимании законодательства ЕС".

Брюссель подал на Польшу в суд из-за этих решений, а нынешнее проевропейское правительство во главе с премьер-министром Дональдом Туском не признает их.

Однако правительству до сих пор не удалось отменить эти изменения, поскольку его усилия были заблокированы двумя президентами, которые поддерживают реформу судов, инициированную "ПиС".

Действующая польская власть обвиняет предшественников в лице "ПиС" в том, что их судебная реформа привела к политизации Конституционного трибунала и незаконным назначениям его судей, в частности председателя Трибунала Юлии Пшилебской.

Судебная реформа "ПиС" также подверглась критике Европейского Союза и привела к замораживанию части средств из фондов ЕС для Польши.

Но в 2024 году после первых шагов нового правительства Польши по исправлению ситуации Европейская комиссия разблокировала для страны доступ к 137 миллиардам евро из фондов ЕС.

Летом этого года Конституционный трибунал Польши объявил неконституционным пакет законов, принятых Сеймом для отмены противоречивой реформы этого суда при предыдущей власти "Права и справедливости".