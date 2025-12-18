Туск: капітуляція України – пряма загроза незалежності Польщі

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск у четвер сказав, що падіння України в результаті відсутності підтримки з боку Європи означало б пряму загрозу для незалежності Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Під час розмови з журналістами у четвер Туск сказав, що використання заморожених російських активів для підтримки України є найкращим виходом.

"У сьогоднішній ситуації підтримка України, тобто фактично захист України від необхідності капітуляції, є також спробою не дати Росії отримати стратегічну перевагу і над нами", – сказав премʼєр Польщі.

"Коротко кажучи, незалежність Польщі буде під загрозою, якщо виявиться, що в результаті неправильних рішень або відсутності рішень, наприклад, з боку Європи, Україна буде змушена капітулювати", – додав він.

Туск також сказав, що "незалежність України віддаляє ризик агресії чи війни від польських кордонів, а падіння України в результаті цієї війни означало б пряму загрозу для Польщі".

Раніше польський премʼєр сказав, що якщо сьогодні лідери держав Європейського Союзу не ухвалять рішення про фінансування України, завтра на Україну та Європу може чекати кровопролиття.

У четвер стало відомо, що дипломати держав Європейського Союзу досягли попередньої згоди щодо використання російських заморожених активів для надання Україні "репараційної позики" у 2026-27 роках, але остаточне рішення мають ухвалити лідери держав ЄС на засіданні Європейської ради.

