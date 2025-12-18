Туск: капитуляция Украины – прямая угроза независимости Польши

Польский премьер-министр Дональд Туск в четверг заявил, что падение Украины в результате отсутствия поддержки со стороны Европы означало бы прямую угрозу для независимости Польши.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Во время беседы с журналистами в четверг Туск сказал, что использование замороженных российских активов для поддержки Украины является лучшим выходом.

"В сегодняшней ситуации поддержка Украины, то есть фактически защита Украины от необходимости капитуляции, является также попыткой не дать России получить стратегическое преимущество и над нами", – сказал премьер Польши.

"Коротко говоря, независимость Польши будет под угрозой, если окажется, что в результате неправильных решений или отсутствия решений, например, со стороны Европы, Украина будет вынуждена капитулировать", – добавил он.

Туск также сказал, что "независимость Украины отдаляет риск агрессии или войны от польских границ, а падение Украины в результате этой войны означало бы прямую угрозу для Польши".

Ранее польский премьер сказал, что если сегодня лидеры государств Европейского Союза не примут решение о финансировании Украины, завтра Украину и Европу может ждать кровопролитие.

В четверг стало известно, что дипломаты государств Европейского Союза достигли предварительного соглашения об использовании российских замороженных активов для предоставления Украине "репарационного займа" в 2026-27 годах, но окончательное решение должны принять лидеры государств ЕС на заседании Европейского совета.

Больше по теме в статье: ЕС ищет деньги для Киева. Почему Бельгия "блокирует" финансирование Украины за счет активов РФ.