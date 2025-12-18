Туреччина після збиття дрона просить Україну і РФ бути обережними

Туреччина попередила Росію та Україну про необхідність дотримання більшої обережності щодо безпеки в Чорному морі після того, як її військово-повітряні сили збили безпілотник, який вторгся в турецький повітряний простір.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в опублікованій у четвер заяві турецького Міністерства оборони.

У відомстві сказали, що невідомий БпЛА, який 15 грудня порушив турецький повітряний простір, втратив керованість, тому у відповідь Туреччина підняла винищувачі F-16.

"БпЛА, який, як було встановлено, вийшов з-під контролю, був відстежений нашими літаками F-16 і після завершення процедур був збитий контрольованим ударом у найбільш підходящому місці", – йдеться в повідомленні.

Там додали, що Туреччина має надійну систему протиповітряної оборони, тому твердження про протилежне "не відповідають дійсності".

"На додаток до цього, з огляду на війну між Україною та Росією, що триває, наші партнери були попереджені про необхідність обох сторін бути більш уважними до таких негативних факторів, що загрожують безпеці Чорного моря", – додало Міноборони Туреччини.

15 грудня повідомлялось, що турецькі винищувачі збили "некерований" безпілотник, що летів з Чорного моря. Туреччина не розкрила, кому саме належав дрон.

4 грудня до Міністерства закордонних справ Туреччини викликали представників посольств України та Росії, аби висловити стурбованість серією атак на судна російського "тіньового флоту" в Чорному морі.