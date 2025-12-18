Турция после сбития дрона просит Украину и РФ быть осторожными

Турция предупредила Россию и Украину о необходимости соблюдения большей осторожности в отношении безопасности в Черном море после того, как ее военно-воздушные силы сбили беспилотник, который вторгся в турецкое воздушное пространство.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении турецкого Министерства обороны.

В ведомстве сказали, что неизвестный БПЛА, который 15 декабря нарушил турецкое воздушное пространство, потерял управляемость, поэтому в ответ Турция подняла истребители F-16.

"БпЛА, который, как было установлено, вышел из-под контроля, был отслежен нашими самолетами F-16 и после завершения процедур был сбит контролируемым ударом в наиболее подходящем месте", – говорится в сообщении.

Там добавили, что Турция имеет надежную систему противовоздушной обороны, поэтому утверждения об обратном "не соответствуют действительности".

"В дополнение к этому, учитывая продолжающуюся войну между Украиной и Россией, наши партнеры были предупреждены о необходимости обеих сторон быть более внимательными к таким негативным факторам, угрожающим безопасности Черного моря", – добавило Минобороны Турции.

15 декабря сообщалось, что турецкие истребители сбили "неуправляемый" беспилотник, летевший из Черного моря. Турция не раскрыла, кому именно принадлежал дрон.

4 декабря в Министерство иностранных дел Турции вызвали представителей посольств Украины и России, чтобы выразить обеспокоенность серией атак на суда российского "теневого флота" в Черном море.