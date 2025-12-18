Новий глава Міноборони Чехії одну із перших розмов провів зі Шмигалем

Міністр оборони України Денис Шмигаль став другим, із ким провів телефонну розмову новопризначений очільник Міністерства оборони Чехії Яромір Зуна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це чеське Міноборони повідомило на X.

У повідомленні вказано, що другий сьогоднішній телефонний дзвінок міністр оборони Чехії Яромир Зуна провів "з українським міністром оборони Денисом Шмигалем".

"Той привітав чеського міністра з призначенням на посаду і подякував йому за підтримку України з боку Чеської Республіки. Вони також обговорили можливості оборонно-промислового співробітництва обох країн", – йдеться в повідомленні.

Яромір Зуна – генерал-майор у відставці та колишній заступник голови Генштабу Чехії. Він очолив Міністерство оборони Чехії за квотою правопопулістської партії SPD.

Раніше Зуна в розмові зі словацьким колегою Робертом Каліняком підтвердив, що Чехія допоможе із захистом повітряного простору Словаччини у 2026 році.