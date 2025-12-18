Новый глава Минобороны Чехии один из первых разговоров провел со Шмыгалем

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль стал вторым, с кем провел телефонный разговор новоназначенный глава Министерства обороны Чехии Яромир Зуна.

Как сообщает "Европейская правда", об этом чешское Минобороны сообщило на X.

В сообщении указано, что второй сегодняшний телефонный звонок министр обороны Чехии Яромир Зуна провел "с украинским министром обороны Денисом Шмыгалем".

"Тот поздравил чешского министра с назначением на должность и поблагодарил его за поддержку Украины со стороны Чешской Республики. Они также обсудили возможности оборонно-промышленного сотрудничества обеих стран", – говорится в сообщении.

Яромир Зуна – генерал-майор в отставке и бывший заместитель главы Генштаба Чехии. Он возглавил Министерство обороны Чехии по квоте правопопулистской партии SPD.

Ранее Зуна в разговоре со словацким коллегой Робертом Калиняком подтвердил, что Чехия поможет с защитой воздушного пространства Словакии в 2026 году.