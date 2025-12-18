Новим послом Британії у США став карʼєрний дипломат

Британський уряд призначив послом у Сполучених Штатах карʼєрного дипломата Крістіана Тернера, який замінить попередника Пітера Мендельсона, що втрапив у скандал через звʼязки з Джеффрі Епштейном.

Крістіан Тернер є кар'єрним державним службовцем і до вересня 2025 року працював політичним директором Міністерства закордонних справ Британії.

У травні було оголошено, що він стане британським послом при ООН і почне працювати наприкінці грудня. Тепер ця посада буде вакантна.

Посада посла у США вважається найвищою дипломатичною посадою в уряді Британії.

"Велика Британія і Сполучені Штати мають дуже особливі відносини, і великий досвід Крістіана як видатного дипломата сприятиме зміцненню цих унікальних тісних зв'язків і забезпечить їх подальший розвиток", – прокоментував британський премʼєр Кір Стармер.

Раніше Тернер понад три роки був британським верховним комісаром (аналог посла) у Пакистані, а з 2017 по 2019 рік обіймав посаду радника прем'єр-міністра з міжнародних справ та заступника радника з національної безпеки.

З 1997 року Тернер обіймав низку інших дипломатичних посад, зокрема в Кабінеті міністрів та на Даунінг-стрит. До роботи в державній службі він знімав телевізійні документальні фільми.

Посада посла США стала вакантною у вересні після того, як Пітер Мендельсон був звільнений за те, що не розкрив масштаби своїх зв'язків з педофілом-фінансистом Джеффрі Епштейном.

