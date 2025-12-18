Новым послом Великобритании в США стал карьерный дипломат

Британское правительство назначило послом в Соединенных Штатах карьерного дипломата Кристиана Тернера, который заменит своего предшественника Питера Мендельсона, попавшего в скандал из-за связей с Джеффри Эпштейном.

Кристиан Тернер является карьерным государственным служащим и до сентября 2025 года работал политическим директором Министерства иностранных дел Великобритании.

В мае было объявлено, что он станет британским послом при ООН и начнет работать в конце декабря. Теперь эта должность будет вакантна.

Должность посла в США считается высшей дипломатической должностью в правительстве Великобритании.

"Великобритания и Соединенные Штаты имеют очень особые отношения, и большой опыт Кристиана как выдающегося дипломата будет способствовать укреплению этих уникальных тесных связей и обеспечит их дальнейшее развитие", – прокомментировал британский премьер Кир Стармер.

Ранее Тернер более трех лет был британским верховным комиссаром (аналог посла) в Пакистане, а с 2017 по 2019 год занимал должность советника премьер-министра по международным делам и заместителя советника по национальной безопасности.

С 1997 года Тернер занимал ряд других дипломатических должностей, в частности в Кабинете министров и на Даунинг-стрит. До работы на государственной службе он снимал телевизионные документальные фильмы.

Должность посла США стала вакантной в сентябре после того, как Питер Мендельсон был уволен за то, что не раскрыл масштабы своих связей с педофилом-финансистом Джеффри Эпштейном.

