До Вірменії з Азербайджану уперше за десятиліття залізницею прибула партія нафтопродуктів

Азербайджан у четвер відправив залізницею нафтопродукти до Вірменії, що стало першим таким експортом за останні десятиліття і значним проривом у зусиллях з нормалізації відносин між двома країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

У четвер було доставлено 22 залізничні цистерни з 1210 тоннами бензину АІ-95, виробленого азербайджанською державною нафтовою компанією SOCAR, які вирушили до Вірменії через Грузію.

Офіційні представники обох країн заявили, що цей експорт є значним кроком, який виходить за межі політичних заяв і демонструє практичні економічні переваги миру.

Поставка палива є результатом угоди, досягнутої 28 листопада в Габалі, на північному заході Азербайджану, де віцепрем'єр-міністр Азербайджану Шахін Мустафаєв зустрівся зі своїм вірменським колегою Мгером Григоряном.

Наразі Вірменія імпортує понад 60% палива з Росії – 230 тисяч тонн бензину і 175 тисяч тонн дизельного палива в 2024 році, а решта поставляється з Ірану, Румунії, Мальти і Туреччини.

8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа угоду, що включає створення транзитного коридору, який матиме назву "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".

