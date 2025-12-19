Саміт ЄС зайшов у глухий кут щодо репараційної позики, працюють на планом Б

Після тривалої дискусії з українського питання на засіданні Європейської ради лідери відправили на доопрацювання ідею щодо схвалення так званої "репараційної позики" для України, та перейшли до роботи над альтернативними шляхами фінансової підтримки України.

Про це кореспонденту Європейської правди стало відомо з дипломатичних джерел.

У четвер ввечері лідери європейських держав та урядів у вузькому колі перейшли до обговорення оновленої пропозиції євроінституцій щодо виділення Україні фінансування обсягом у 90 млрд євро на два роки з використанням заморожених активів РФ. Однак дискусія, яка за повідомленнями окремих джерел, тривала 4 години – не дозволила дійти згоди.

Спроби задовільнити вимоги та врахувати всі занепокоєння Бельгії – призвели до того, що оновлена пропозиція стала неприйнятною для низки великих держав ЄС. Як наслідок, ідею репараційної позики відклали для доопрацювання.

Глибоко вночі президент Європейської ради оголосив про перерву у засіданні, щоби ще до ранку зібрати лідерів знову і продовжити роботу над альтернативним планом фінансування України.

Два джерела Європейської правди свідчать, що зараз головною пропозицією, що повернулася на стіл для обговорення, є спільне запозичення з боку ЄС на ринку.

Серед іншого, розглядається можливість того, що така допомога буде "тимчасовим рішенням", і, відповідно, забезпечуватиме меншу суму для покриття бюджетного дефіциту України. Втім, на столі є "усі варіанти", наголосило одне з джерел.

Спільне запозичення за правилами ЄС вимагає одностайності. Попри те, що Віктор Орбан неодноразово заявляв про намір ветувати рішення щодо України, у Європейській раді кажуть, що є підстави розраховувати на одноголосне схвалення. "Є вимога, щоби ніхто не проголосував проти. Не обов'язково всі мають голосувати за", – сказало одне з джерел, натякаючи на можливість, що деякі держави утримаються.

Також можливо, що у спільному запозиченні – у разі, якщо цей варіант буде затверджений – візьмуть участь не всі держави ЄС.

Втім, наразі жодне рішення не ухвалене, саміт лідерів ЄС триває.

Раніше ЄвроПравда розповідала, що в ЄС розробили нові умови "репараційної позики", щоби зняти протест Бельгії.

Президент ЄвроРади Антоніу Кошта пообіцяв, що лідери не підуть з саміту без рішення щодо грошей для України.

