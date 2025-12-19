Саммит ЕС зашел в тупик по вопросу репарационного займа, работают над планом Б

После длительной дискуссии по украинскому вопросу на заседании Европейского совета лидеры отправили на доработку идею об одобрении так называемого "репарационного займа" для Украины, и перешли к работе над альтернативными путями финансовой поддержки Украины.

Об этом корреспонденту Европейской правды стало известно из дипломатических источников.

В четверг вечером лидеры европейских государств и правительств в узком кругу перешли к обсуждению обновленного предложения евроинститутов о выделении Украине финансирования объемом в 90 млрд евро на два года с использованием замороженных активов РФ. Однако дискуссия, которая по сообщениям отдельных источников, длилась 4 часа – не позволила прийти к согласию.

Попытки удовлетворить требования и учесть все беспокойства Бельгии – привели к тому, что обновленное предложение стало неприемлемым для ряда крупных государств ЕС. Как следствие, идею репарационного займа отложили для доработки.

Глубокой ночью президент Европейского совета объявил о перерыве в заседании, чтобы еще до утра собрать лидеров снова и продолжить работу над альтернативным планом финансирования Украины.

Два источника Европейской правды свидетельствуют, что сейчас главным предложением, которое вернулось на стол для обсуждения, является совместное заимствование со стороны ЕС на рынке.

Среди прочего, рассматривается возможность того, что такая помощь будет "временным решением", и, соответственно, будет обеспечивать меньшую сумму для покрытия бюджетного дефицита Украины. Впрочем, на столе есть "все варианты", отметил один из источников.

Совместное заимствование по правилам ЕС требует единодушия. Несмотря на то, что Виктор Орбан неоднократно заявлял о намерении ветировать решение по Украине, в Европейском совете говорят, что есть основания рассчитывать на единогласное одобрение. "Есть требование, чтобы никто не проголосовал против. Не обязательно все должны голосовать за", – сказал один из источников, намекая на возможность, что некоторые государства воздержатся.

Также возможно, что в совместном заимствовании – в случае, если этот вариант будет утвержден – примут участие не все государства ЕС.

Впрочем, пока ни одно решение не принято, саммит лидеров ЕС продолжается.

Ранее ЕвроПравда рассказывала, что в ЕС разработали новые условия "репарационного займа", чтобы снять протест Бельгии.

Президент Евросовета Антониу Кошта пообещал, что лидеры не уйдут с саммита без решения относительно денег для Украины.

Читайте также статью "Все о премьере Бельгии, который блокировал деньги для Украины".