Фон дер Ляйен: Украина не должна возвращать кредит ЕС, пока не получит репарации

Президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен настаивает, что заем для Украины привязан к будущим репарациям от российского агрессора.

Об этом она заявила на пресс-конференции в пятницу утром, после завершения саммита ЕС.

Фон дер Ляйен подтвердила, что Евросоюз достиг решения о финансировании неотложных потребностей Украины в объеме 90 млрд евро.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что этот заем, предоставляемый на беспроцентной основе – не станет бременем для бюджета Украины. "Украина должна погасить этот заем только тогда, когда получит репарации", – заявила она, объяснив, что это решение стало выходом из сложных дискуссий о путях помощи Украине.

Премьер Дании Метте Фредериксен, председательствующая в Совете ЕС в этом полугодии, подтвердила это. "Украина не должна платить, пока Россия не заплатит ей военные репарации", – отметили Фредериксен.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что это финансирование закроет ключевые потребности Украины на 2026-27 годы. "Финансовая помощь Украине после 2027 года станет частью решения относительно следующего многолетнего бюджета ЕС", – пояснила она.

Как сообщалось, в ночь на пятницу саммит ЕС принял решение о 90 млрд евро для Украины. Перед тем саммит зашел в тупик относительно репарационного займа, и пришлось перейти к плану Б, который в конце концов сработал.

Президент Евросовета Антониу Кошта пообещал, что лидеры не уйдут с саммита без решения по деньгам для Украины.

