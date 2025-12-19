Один із найбільших девелоперів у Польщі зазнав кібератаки

Один із найбільших та найстаріших девелоперів на польському ринку зазнав кібератаки.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Йдеться про Dom Development S.A. Девелопер зазначив, що 4 грудня відбулася "складна кібератака, спрямована на ІТ-інфраструктуру".

За даними компанії, відбулося несанкціоноване завантаження даних із систем. Компанія заявила, що атака могла також торкнутися персональних даних багатьох осіб, пов'язаних із Dom Development S.A.

"Проведений на цей час аналіз показав, що, попри вжиті нами заходи безпеки, існує високий ризик того, що хакерська атака призвела до викрадення персональних даних, зібраних компаніями Dom Development Group. Водночас ми хотіли б підкреслити, що компанії Dom Development Group продовжують свою діяльність без перебоїв", – йдеться в повідомленні.

Девелопер оголосив, що повідомив про кібератаку відповідні державні органи, включно з прокуратурою та Управлінням з питань захисту персональних даних.

7 жовтня Сили кіберзахисту Збройних сил Польщі попередили про активну фішингову кампанію, спрямовану на користувачів популярного месенджера WhatsApp.

Нещодавно писали, що електронні поштові сервери французького Міністерства внутрішніх справ стали об'єктом кібератаки.

19 грудня британський міністр торгівлі Кріс Браянт заявив, що у жовтні уряд став жертвою хакерської атаки.