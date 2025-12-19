Один из крупнейших девелоперов в Польше подвергся кибератаке

Один из крупнейших и старейших девелоперов на польском рынке подвергся кибератаке.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Речь идет о Dom Development S.A. Девелопер отметил, что 4 декабря произошла "сложная кибератака, направленная на IT-инфраструктуру".

По данным компании, произошла несанкционированная загрузка данных из систем. Компания заявила, что атака могла также затронуть персональные данные многих лиц, связанных с Dom Development S.A.

"Проведенный на данный момент анализ показал, что, несмотря на принятые нами меры безопасности, существует высокий риск того, что хакерская атака привела к похищению персональных данных, собранных компаниями Dom Development Group. В то же время мы хотели бы подчеркнуть, что компании Dom Development Group продолжают свою деятельность без перебоев", – говорится в сообщении.

Девелопер объявил, что сообщил о кибератаке соответствующим государственным органам, включая прокуратуру и Управление по вопросам защиты персональных данных.

7 октября Силы киберзащиты Вооруженных сил Польши предупредили об активной фишинговой кампании, направленной на пользователей популярного мессенджера WhatsApp.

Недавно писали, что электронные почтовые серверы французского Министерства внутренних дел стали объектом кибератаки.

19 декабря британский министр торговли Крис Брайант заявил, что в октябре правительство стало жертвой хакерской атаки.