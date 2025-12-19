Премьер Чехии объяснил свою позицию по финансированию Украины

Новый чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что замороженные активы России следует использовать после окончания российско-украинской войны.

Об этом он заявил в пятницу, 19 декабря, цитирует Radio Prague International, передает "Европейская правда".

Как известно, саммит Европейского Союза утвердил решение о совместном заимствовании для Украины на сумму 90 млрд евро. Бабиш подчеркнул: Чехия договорилась, что "не будет нести за него ответственности".

Новый чешский премьер отметил, что некоторые страны все еще настаивали на использовании замороженных российских активов.

"Я считаю, что эти деньги следует взять после окончания войны. Мне странно, что мы уже сегодня даем деньги на два года вперед, когда было анонсировано, что мирное соглашение приближается, это как-то не сходится", – отметил он.

Также Бабиш утверждает, что "большинство" евролидеров "не поняли текст" о "репарационном займе", который был представлен во время ночных переговоров.

Отметим, 17 декабря Бабиш призвал найти деньги для финансовой помощи Украине другим способом, чем использование замороженных российских активов.

Также писали, что Венгрия и Словакия не подписали выводы декабрьского заседания Европейского совета по Украине, тогда как Чехия их одобрила.

Читайте также статью: "Все о премьере Бельгии, который блокировал деньги для Украины".