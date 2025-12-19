У НАТО заявили про відсутність достатньої стійкості Альянсу для ведення тривалої війни

Військові сили НАТО наразі не мають достатньої стійкості для тривалого конфлікту, попередив головний морський командувач Альянсу, підсиливши занепокоєння, що Європа ще не готова до довгострокового протистояння з Росією.

Про це заявив Майк Атлі, віцеадмірал Королівського флоту Великої Британії, який очолює Об'єднане морське командування Альянсу, в інтерв'ю Bloomberg.

Майк Атлі сказав, що західні збройні сили повинні готуватися до більш складного поля бою, яке охоплює як кібернетичні, так і військові загрози. Він зазначив, що Організація Північноатлантичного договору має перевагу над Росією, але не обов'язково здатна витримати тривалий період бойових дій.

"Чи маємо ми ту стійкість, яку хотіли б мати? Я думаю, що коментарі за останні 10 місяців показали, що ні, ми її не маємо", – сказав він.

"Але країни це добре усвідомили і готові інвестувати в ці можливості, щоб підвищити нашу стійкість", – додав він.

Проте, за словами Атлі, інвестиції НАТО "з часом" відповідатимуть спектру викликів.

"Я реаліст – гроші є проблемою, і всі наші союзники мають багато конкуруючих пріоритетів щодо того, як витрачати гроші платників податків, – сказав він. – Я не буду вдавати, що на оборону слід витрачати кожну копійку на кожну доступну можливість. Йдеться про визначення пріоритетів".

Незважаючи на свої застереження щодо поточної готовності до тривалого конфлікту, Атлі заявив, що, на його думку, члени НАТО беруть на себе необхідні зобов'язання.

"Чи вважаю я, що все йде в правильному напрямку? Безумовно. Так, тому що це так", – сказав він.

Нагадаємо, 2 грудня російський лідер Владімір Путін заявив, що якщо Європа "хоче розпочати війну з нами і почне її, ми готові до цього".

Наприкінці листопада очільник Кремля стверджував, що Росія начебто готова зафіксувати, що не збирається нападати на Європу.