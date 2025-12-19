В НАТО заявили об отсутствии достаточной устойчивости Альянса для ведения длительной войны
Военные силы НАТО пока не имеют достаточной устойчивости для длительного конфликта, предупредил главный морской командующий Альянса, усилив беспокойство, что Европа еще не готова к долгосрочному противостоянию с Россией.
Об этом заявил Майк Атли, вице-адмирал Королевского флота Великобритании, возглавляющий Объединенное морское командование Альянса, в интервью Bloomberg.
Майк Атли сказал, что западные вооруженные силы должны готовиться к более сложному полю боя, которое охватывает как кибернетические, так и военные угрозы. Он отметил, что Организация Североатлантического договора имеет преимущество над Россией, но не обязательно способна выдержать длительный период боевых действий.
"Имеем ли мы ту устойчивость, которую хотели бы иметь? Я думаю, что комментарии за последние 10 месяцев показали, что нет, мы ее не имеем", – сказал он.
"Но страны это хорошо осознали и готовы инвестировать в эти возможности, чтобы повысить нашу устойчивость", – добавил он.
Однако, по словам Атли, инвестиции НАТО "со временем" будут отвечать спектру вызовов.
"Я реалист – деньги являются проблемой, и все наши союзники имеют много конкурирующих приоритетов относительно того, как тратить деньги налогоплательщиков, – сказал он. – Я не буду делать вид, что на оборону следует тратить каждую копейку на каждую доступную возможность. Речь идет об определении приоритетов".
Несмотря на свои оговорки относительно текущей готовности к длительному конфликту, Атли заявил, что, по его мнению, члены НАТО берут на себя необходимые обязательства.
"Считаю ли я, что все идет в правильном направлении? Безусловно. Да, потому что это так", – сказал он.
Напомним, 2 декабря российский лидер Владимир Путин заявил, что если Европа "хочет начать войну с нами и начнет ее, мы готовы к этому".
В конце ноября глава Кремля утверждал, что Россия якобы готова зафиксировать, что не собирается нападать на Европу.