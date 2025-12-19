Навроцький назвав візит Зеленського до Варшави поганою новиною для РФ

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що візит українського колеги Володимира Зеленського став гарною новиною для Варшави і Києва і поганою – для Москви.

Про це він сказав під час пресконференції із Зеленським у Варшаві у п'ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Навроцький нагадав, що Зеленський прибув до Варшави на його запрошення.

"Візит пана Володимира Зеленського до Варшави є доброю інформацією для Польщі, для Варшави та Києва та всього нашого регіону, але поганою новиною для Російської Федерації, бо є доказом того, що у стратегічних питаннях, в питаннях безпеки Польща, Україна, країни регіону є разом", – сказав Навроцький.

Він заявив, що поділяє з Зеленським спільне бачення Росії як неоімперіальної пострадянської держави, яка загрожує Європі.

Канцелярія президента Польщі раніше повідомила, що розмова президентів "стосуватиметься безпеки, історичних та економічних питань".

Це перша офіційна зустріч лідерів двох держав з моменту вступу Кароля Навроцького на посаду 6 серпня цього року. Вона відбувається після того, як у Польщі неодноразово наполягали, що саме Володимир Зеленський має приїхати до Варшави.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск припустив, що може затриматись на саміті лідерів ЄС і запізнитись на зустріч з президентом України у Варшаві у п’ятницю.