У Навроцького показали, як він обговорює з Зеленським "безпекові та історичні питання"

Канцелярія президента Польщі поділилася відеофрагментом розмови глави польської держави Кароля Навроцького з українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили в канцелярії, розмова президентів "стосуватиметься безпеки, історичних та економічних питань".

Rozmowa Prezydentów Polski @NawrockiKn i Ukrainy @ZelenskyyUa będzie dotyczyła bezpieczeństwa, kwestii historycznych i gospodarczych. pic.twitter.com/iqTC2MibvR – Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) December 19, 2025

Перед цим відбулася офіційна зустріч лідерів у дворі президентського палацу у Варшаві.

Це перша офіційна зустріч лідерів двох держав з моменту вступу Кароля Навроцького на посаду 6 серпня цього року. Вона відбувається після того, як у Польщі неодноразово наполягали, що саме Володимир Зеленський має приїхати до Варшави.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск припустив, що може затриматись на саміті лідерів ЄС і запізнитись на зустріч з президентом України у Варшаві у п’ятницю.