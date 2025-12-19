У Навроцького показали, як він обговорює з Зеленським "безпекові та історичні питання"
Новини — П'ятниця, 19 грудня 2025, 11:39 —
Канцелярія президента Польщі поділилася відеофрагментом розмови глави польської держави Кароля Навроцького з українським колегою Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Як зазначили в канцелярії, розмова президентів "стосуватиметься безпеки, історичних та економічних питань".
Rozmowa Prezydentów Polski @NawrockiKn i Ukrainy @ZelenskyyUa będzie dotyczyła bezpieczeństwa, kwestii historycznych i gospodarczych. pic.twitter.com/iqTC2MibvR– Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) December 19, 2025
Перед цим відбулася офіційна зустріч лідерів у дворі президентського палацу у Варшаві.
Це перша офіційна зустріч лідерів двох держав з моменту вступу Кароля Навроцького на посаду 6 серпня цього року. Вона відбувається після того, як у Польщі неодноразово наполягали, що саме Володимир Зеленський має приїхати до Варшави.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск припустив, що може затриматись на саміті лідерів ЄС і запізнитись на зустріч з президентом України у Варшаві у п’ятницю.