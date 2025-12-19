Зеленський: без незалежної України Москва прийде за Польщею

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія зацікавлена в сварках між Польщею і Україною, але без незалежної України Москва прийде за Польщею.

Про це він сказав під час пресконференції з президентом Польщі Каролем Навроцьким у Варшаві, передає "Європейська правда".

Зеленський згадав про "непрості моменти у наших суспільствах", але, за його словами, президенти мають визначати таку політику, яка підтримує два народи разом.

"Без незалежності нашої держави Москва неминуче прийде сюди, далі в Європу. Без нашої незалежності Москва неминуче прийде за Польщею. І тому важливо щоб були ми. Важливо, щоб були ви. Важливо, щоб були Україна і Польща і важливо, щоб ми були разом", – сказав він.

Він запросив Навроцького в Україну, зазначивши, що це "важливо наших суспільств".

"Україна захищає себе і собою Європу. І найбільшу ціну ми заплатили, це життя наших людей", – сказав український президент, наголосивши на тому, що Україна вдячна Польщі за підтримку.

Разом з тим він закликав політиків до стриманості у заявах, які загрожують єдності двох народів.

"Нам всім треба бути уважними і обережними. Росія хоче розладу, хоче зруйнувати міцний союз двох народів. Не дамо їм цього зробити", – сказав він.

Варто зазначити, що Кароль Навроцький заявив, що візит українського колеги Володимира Зеленського став гарною новиною для Варшави і Києва і поганою – для Москви.

Це перша офіційна зустріч лідерів двох держав з моменту вступу Кароля Навроцького на посаду 6 серпня цього року. Вона відбувається після того, як у Польщі неодноразово наполягали, що саме Володимир Зеленський має приїхати до Варшави.