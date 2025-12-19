Зеленский: без независимой Украины Москва придет за Польшей

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия заинтересована в ссорах между Польшей и Украиной, но без независимой Украины Москва придет за Польшей.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким в Варшаве, передает "Европейская правда".

Зеленский упомянул о "непростых моментах в наших обществах", но, по его словам, президенты должны определять такую политику, которая поддерживает два народа вместе.

"Без независимости нашего государства Москва неизбежно придет сюда, дальше в Европу. Без нашей независимости Москва неизбежно придет за Польшей. И поэтому важно, чтобы были мы. Важно, чтобы были вы. Важно, чтобы были Украина и Польша, и важно, чтобы мы были вместе", – сказал он.

Он пригласил Навроцкого в Украину, отметив, что это "важно для наших обществ".

"Украина защищает себя и собой Европу. И самую большую цену мы заплатили – это жизни наших людей", – сказал украинский президент, подчеркнув, что Украина благодарна Польше за поддержку.

Вместе с тем он призвал политиков к сдержанности в заявлениях, которые угрожают единству двух народов.

"Нам всем нужно быть внимательными и осторожными. Россия хочет раздора, хочет разрушить прочный союз двух народов. Не дадим им этого сделать", – сказал он.

Стоит отметить, что Кароль Навроцкий заявил, что визит украинского коллеги Владимира Зеленского стал хорошей новостью для Варшавы и Киева и плохой – для Москвы.

Это первая официальная встреча лидеров двух государств с момента вступления Кароля Навроцкого в должность 6 августа этого года. Она происходит после того, как в Польше неоднократно настаивали, что именно Владимир Зеленский должен приехать в Варшаву.