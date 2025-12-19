Зеленський про 90 млрд євро від ЄС: це перемога України

Президент Володимир Зеленський назвав перемогою України рішення ЄС про надання 90 млрд євро позики для фінансування на наступні два роки.

Про це він заявив на пресконференції з польським президентом Каролем Навроцьким у Варшаві, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Зеленський, без цього фінансування від ЄС Україні було б "дуже важко і складно".

"Для нас на сьогодні це важлива перемога…У будь-якому разі ця сума прив’язана до репарацій від Росії. Це важливі кроки: те, що європейські лідери знайшли такий формат, і те, що наша команда попрацювала з Європою над позитивним рішенням – для нас це посилення", – сказав він.

За словами українського президента, це рішення також є сигналом для Росії про те, що "немає сенсу їм продовжувати воювати, бо ми підтримані фінансово, а значить не будемо сипатися на фронті".

Також він додав, що це є важливим позитивним сигналом для українського суспільства.

Як відомо, Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

Водночас на тлі надання позики Європейський Союз нагадав Україні про важливість подальшої боротьби з корупцією.