ЄС нагадав Україні про боротьбу з корупцією на тлі рішення щодо позики
Європейський Союз нагадав Україні про важливість подальшої боротьби з корупцією на тлі надання позики в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки.
Про це йдеться у висновках Європейської ради, пише "Європейська правда".
Як відомо, Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.
Відтак Єврорада наголосила на:
- важливості зміцнення європейської та української оборонної промисловості;
- подальшому дотриманні Україною принципів верховенства права, включаючи боротьбу з корупцією;
- специфічному характері політики безпеки та оборони деяких держав-членів та інтереси безпеки та оборони всіх держав-членів.
Зазначимо, рішення щодо фінансової підтримки України у 2026–2027 роках не буде мати фінансових зобов’язань для трьох європейських країн: Словаччини, Угорщини та Чехії.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ця позика, що надається на безвідсотковій основі, не стане тягарем для бюджету України, й країна має погасити її лише тоді, коли отримає репарації.
А премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер вважає, що рішення ЄС про спільне запозичення для України – це сильний політичний сигнал.
Читайте також статтю: "Все про прем'єра Бельгії, який блокував гроші для України".