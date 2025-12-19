Зеленский о 90 млрд евро от ЕС: это победа Украины

Президент Владимир Зеленский назвал победой Украины решение ЕС о предоставлении 90 млрд евро займа для финансирования на следующие два года.

Об этом он заявил на пресс-конференции с польским президентом Каролем Навроцким в Варшаве, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Зеленский, без этого финансирования от ЕС Украине было бы "очень тяжело и сложно".

"Для нас на сегодняшний день это важная победа... В любом случае эта сумма привязана к репарациям от России. Это важные шаги: то, что европейские лидеры нашли такой формат, и то, что наша команда поработала с Европой над положительным решением – для нас это усиление", – сказал он.

По словам украинского президента, это решение также является сигналом для России о том, что "нет смысла им продолжать воевать, потому что мы поддержаны финансово, а значит не будем сыпаться на фронте".

Также он добавил, что это является важным позитивным сигналом для украинского общества.

Как известно, Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.

В то же время на фоне предоставления кредита Европейский Союз напомнил Украине о важности дальнейшей борьбы с коррупцией.