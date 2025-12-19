Президент Литви: ЄС може переглянути фінансування України, якщо нового кредиту не вистачить

Литовський президент Гітанас Науседа заявив, що Європейський Союз повернеться до питання про фінансування України, якщо нещодавно узгодженого кредиту у розмірі 90 мільярдів євро виявиться недостатньо.

Про це литовський президент сказав в інтерв’ю LRT у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Науседа зазначив, що ЄС готовий шукати рішення для додаткового фінансування України.

"Ми повернемося до питання фінансування на наступному регулярному засіданні Європейської ради, і прийняте сьогодні рішення вирішує всі питання, пов'язані з потребами України на цей момент. Якщо знадобиться додаткове фінансування, Європейський Союз готовий шукати рішення, і ці рішення будуть знайдені", – запевнив він.

За оцінками ЄС, Україні буде потрібно додатково 135 мільярдів євро для покриття своїх потреб протягом наступних двох років.

Раніше президент Володимир Зеленський назвав перемогою України рішення ЄС про надання 90 млрд євро позики.

Як відомо, Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

Водночас на тлі надання позики Європейський Союз нагадав Україні про важливість подальшої боротьби з корупцією.

