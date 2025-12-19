Президент Литвы: ЕС может пересмотреть финансирование Украины, если нового кредита не хватит

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что Европейский Союз вернется к вопросу о финансировании Украины, если недавно согласованного кредита в размере 90 миллиардов евро окажется недостаточно.

Об этом литовский президент сказал в интервью LRT в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Науседа отметил, что ЕС готов искать решение для дополнительного финансирования Украины.

"Мы вернемся к вопросу финансирования на следующем регулярном заседании Европейского совета, и принятое сегодня решение улаживает все вопросы, связанные с потребностями Украины на данный момент. Если понадобится дополнительное финансирование, Европейский Союз готов искать решения, и эти решения будут найдены", – заверил он.

По оценкам ЕС, Украине потребуется дополнительно 135 миллиардов евро для покрытия своих потребностей в течение следующих двух лет.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал победой Украины решение ЕС о предоставлении 90 млрд евро займа.

Как известно, Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.

В то же время на фоне предоставления кредита Европейский Союз напомнил Украине о важности дальнейшей борьбы с коррупцией.

Читайте также: Ночь дороже 90 миллиардов. Как ЕС избежал катастрофы и спас стабильность Украины.