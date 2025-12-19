Парламент Франції не досяг компромісу щодо бюджету на 2026 рік

Французькі законодавці у пʼятницю не змогли затвердити другу ключову частину бюджетного законодавства на 2026 рік, завдавши удару по позиції уряду Себастьєна Лекорню.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Члени спільного комітету законодавців обох палат парламенту після менш ніж години переговорів щодо узгодження законопроєкту про державний бюджет – другої частини бюджетного законодавства – припинили переговори.

Провал переговорів, ймовірно, змусить Лекорню вдатись до надзвичайного законодавства, яке дозволить здійснювати витрати, стягувати податки та позичати кошти в новому році, доки не буде узгоджено повноцінний бюджет.

Але у п'ятницю голова Центрального банку Франції Франсуа Віллеруа де Гало попередив, що такий закон буде лише короткостроковим рішенням.

Раніше цього тижня французький парламент схвалив іншу частину бюджетного законодавства – бюджет соціального забезпечення, зокрема завдяки поступці уряду в питанні суперечливої пенсійної реформи.

Уряд меншості Лекорню має мало простору для маневру в роздробленому парламенті Франції, де бюджетні баталії вже призвели до падіння трьох урядів з часу дострокових виборів 2024 року.

Більшість французів від початку не вірять, що Лекорню вдасться вирішити проблему, з якою не впорався його попередник – знайти компроміс із фракціями у парламенті, щоб затвердити бюджет і не отримати вотуму недовіри.

