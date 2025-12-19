Парламент Франции не достиг компромисса по бюджету на 2026 год

Французские законодатели в пятницу не смогли утвердить вторую ключевую часть бюджетного законодательства на 2026 год, нанеся удар по позиции правительства Себастьена Лекорню.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Члены совместного комитета законодателей обеих палат парламента после менее часа переговоров по согласованию законопроекта о государственном бюджете – второй части бюджетного законодательства – прекратили переговоры.

Провал переговоров, вероятно, заставит Лекорню прибегнуть к чрезвычайному законодательству, которое позволит осуществлять расходы, взимать налоги и занимать средства в новом году, пока не будет согласован полноценный бюджет.

Но в пятницу глава Центрального банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало предупредил, что такой закон будет лишь краткосрочным решением.

Ранее на этой неделе французский парламент одобрил другую часть бюджетного законодательства – бюджет социального обеспечения, в частности благодаря уступке правительства в вопросе спорной пенсионной реформы.

Правительство меньшинства Лекорню имеет мало пространства для маневра в раздробленном парламенте Франции, где бюджетные баталии уже привели к падению трех правительств со времени досрочных выборов 2024 года.

Большинство французов изначально не верят, что Лекорню удастся решить проблему, с которой не справился его предшественник – найти компромисс с фракциями в парламенте, чтобы утвердить бюджет и не получить вотум недоверия.

