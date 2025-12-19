Президент Фінляндії пожертвував понад 500 тисяч євро на благодійність

Фінський президент Александр Стубб як приватна особа зробив три фінансові пожертви на благодійність на загальну суму 540 тисяч євро.

Як пише "Європейська правда", про це у пʼятницю повідомив офіс президента Фінляндії.

Повідомляється, що Стубб пожертвував 250 тисяч євро Фінському культурному фонду, 250 тисяч євро фонду Breakthrough Foundation та 40 тисяч євро фонду Me Foundation.

Фінський культурний фонд займається популяризацією мистецтва, науки та культури серед молоді. Breakthrough Foundation підтримує молодих спортсменів, а Me Foundation сприяє грамотності серед дітей та молоді.

Пожертвування складається з гонорарів президента Фінляндії за виступи, отриманих ним під час роботи в Європейському університетському інституті (EUI) у Флоренції.

Згідно з практикою EUI, гонорари професорів за виступи об'єднуються, і ці кошти можуть бути використані для досліджень або пожертвувані некомерційним організаціям.

