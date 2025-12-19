Президент Финляндии пожертвовал более 500 тысяч евро на благотворительность
Финский президент Александр Стубб как частное лицо сделал три финансовых пожертвования на благотворительность на общую сумму 540 тысяч евро.
Как пишет "Европейская правда", об этом в пятницу сообщил офис президента Финляндии.
Сообщается, что Стубб пожертвовал 250 тысяч евро Финскому культурному фонду, 250 тысяч евро фонду Breakthrough Foundation и 40 тысяч евро фонду Me Foundation.
Финский культурный фонд занимается популяризацией искусства, науки и культуры среди молодежи. Breakthrough Foundation поддерживает молодых спортсменов, а Me Foundation способствует грамотности среди детей и молодежи.
Пожертвование состоит из гонораров президента Финляндии за выступления, полученных им во время работы в Европейском университетском институте (EUI) во Флоренции.
Согласно практике EUI, гонорары профессоров за выступления объединяются, и эти средства могут быть использованы для исследований или пожертвованы некоммерческим организациям.
