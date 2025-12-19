Орбан про війну Росії проти України: "Не зовсім ясно, хто на кого напав"

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан висловив сумнів у тому, що саме Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, критикуючи рішення лідерів ЄС про фінансування Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HVG.hu.

Орбан у спілкуванні з журналістами у пʼятницю після засідання Європейської ради знову повторив, що використання заморожених російських активів було б рівнозначним "оголошенню війни" Росії.

Далі він назвав обманом те, що країни Заходу нібито вважають, що "цю війну" можна вести, не витрачаючи ні копійки, а наприкінці війни витрати будуть оплачені Росією у вигляді військової компенсації.

"Вони спокійно снідають вдома, п'ють каву і думають, що з моральної точки зору правильно допомогти маленькій країні, яку атакували, звичайно, не такій вже й маленькій, і не зовсім зрозуміло, хто на кого напав, але в будь-якому разі ми зараз допомагаємо країні, яка зазнала насильства, і це нам нічого не коштує. Але зрештою, вони будуть платити", – сказав Орбан.

Раніше премʼєр Угорщини назвав кредит ЄС для України "вкрай поганим рішенням" і "втраченими грошима".

Як відомо, Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС. Але Угорщина, Словаччина та Чехія відмовилися брати участь у цій схемі.