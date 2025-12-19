Орбан о войне России против Украины: "Не совсем ясно, кто на кого напал"

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил сомнение в том, что именно Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину, критикуя решение лидеров ЕС о финансировании Киева.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HVG.hu.

Орбан в общении с журналистами в пятницу после заседания Европейского совета вновь повторил, что использование замороженных российских активов было бы равносильно "объявлению войны" России.

Далее он назвал обманом то, что страны Запада якобы считают, что "эту войну" можно вести, не тратя ни копейки, а в конце войны расходы будут оплачены Россией в виде военной компенсации.

"Они спокойно завтракают дома, пьют кофе и думают, что с моральной точки зрения правильно помочь маленькой стране, которую атаковали, конечно, не такой уж и маленькой, и не совсем понятно, кто на кого напал, но в любом случае мы сейчас помогаем стране, которая подверглась насилию, и это нам ничего не стоит. Но в конце концов, они будут платить", – сказал Орбан.

Ранее премьер Венгрии назвал кредит ЕС для Украины "крайне плохим решением" и "потерянными деньгами".

Как известно, Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС. Но Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в этой схеме.