Уряд Франції пропонує "різдвяне перемир'я" фермерам, які протестують

Французький уряд у пʼятницю закликав до "різдвяного перемир'я" з протестуючими фермерами, попередивши про подальші блокади під час святкового сезону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Фермери вже понад тиждень блокують дороги, скидають гній і проводять демонстрації у Франції на знак протесту проти дій уряду щодо боротьби з вузликовим дерматитом – хворобою великої рогатої худоби – та торговельної угоди ЄС із південноамериканським блоком МЕРКОСУР.

У п'ятницю рано вранці фермери зібралися з тракторами перед резиденцією президента Емманюеля Макрона в морському курорті Ле-Туке на півночі Франції, поставивши труну з написом "RIP Agri" і "NO Mercosur".

Тим часом у південному місті Авіньйон фермери кидали картоплею в громадські будівлі.

Французький прем'єр-міністр Себастьєн Лекорню проводить зустрічі з основними сільськогосподарськими профспілками. Глава FNSEA, найбільшої профспілки країни, заявив, що Лекорню пообіцяв до вечора надіслати лист з відповідями на низку питань, що стосуються сільського господарства.

"Цей лист буде вирішальним", – заявив журналістам голова FNSEA Арно Руссо, додавши, що профспілка потім ухвалить рішення про припинення протестів.

Речниця французького уряду Мод Брежон заявила на радіо RTL, що уряд більше не буде терпіти подальших блокад і зробить "все необхідне", щоб їх уникнути.

Президент французького Союзу молодих фермерів П'єррік Горель заявив, що союз дотримуватиметься "різдвяного перемир'я".

Близько 7300 фермерів в четвер вийшли на протест у Брюсселі, щоб висловити свій гнів з приводу угоди про вільну торгівлю з країнами Південної Америки (блоком МЕРКОСУР).

Підписання масштабної торговельної угоди ЄС з південноамериканським блоком МЕРКОСУР в четвер вкотре відклалося через внутрішні розбіжності між країнами.