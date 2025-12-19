Правительство Франции предлагает "рождественское перемирие" протестующим фермерам

Французское правительство в пятницу призвало к "рождественскому перемирию" с протестующими фермерами, предупредив о дальнейших блокадах во время праздничного сезона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Фермеры уже более недели блокируют дороги, сбрасывают навоз и проводят демонстрации во Франции в знак протеста против действий правительства по борьбе с узелковым дерматитом – болезнью крупного рогатого скота – и торгового соглашения ЕС с южноамериканским блоком МЕРКОСУР.

В пятницу рано утром фермеры собрались с тракторами перед резиденцией президента Эмманюэля Макрона в морском курорте Ле-Туке на севере Франции, поставив гроб с надписью "RIP Agri" и "NO Mercosur".

Тем временем в южном городе Авиньон фермеры бросали картошкой в общественные здания.

Французский премьер-министр Себастьен Лекорню проводит встречи с основными сельскохозяйственными профсоюзами. Глава FNSEA, крупнейшего профсоюза страны, заявил, что Лекорню пообещал к вечеру прислать письмо с ответами на ряд вопросов, касающихся сельского хозяйства.

"Это письмо будет решающим", – заявил журналистам председатель FNSEA Арно Руссо, добавив, что профсоюз затем примет решение о прекращении протестов.

Пресс-секретарь французского правительства Мод Брежон заявила на радио RTL, что правительство больше не будет терпеть дальнейших блокад и сделает "все необходимое", чтобы их избежать.

Президент французского Союза молодых фермеров Пьеррик Горель заявил, что союз будет соблюдать "рождественское перемирие".

Около 7300 фермеров в четверг вышли на протест в Брюсселе, чтобы выразить свой гнев по поводу соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки (блоком МЕРКОСУР).

Подписание масштабного торгового соглашения ЕС с южноамериканским блоком МЕРКОСУР в четверг в очередной раз отложилось из-за внутренних разногласий между странами.