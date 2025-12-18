У Брюсселі наростають протести невдоволених фермерів

Близько 7300 фермерів в четвер вийшли на протест у Брюсселі, щоб висловити свій гнів з приводу угоди про вільну торгівлю з країнами Південної Америки (блоком МЕРКОСУР).

Про це повідомляє Le Soir, інформує "Європейська правда".

Протести у Брюсселі відбуваються на тлі саміту лідерів ЄС. У кварталі, де розташовані європейські інституції, вже сталось кілька інцидентів, зокрема протестувальники вступили у сутички з поліцією.

Le Soir

Зранку поліцейські застосували проти протестувальників водомет і сльозогінний газ.

За даними поліції, деякі фермери намагалися прорвати встановлений правоохоронцями периметр безпеки.

Площа Люксембург була заповнена сільськогосподарською технікою, а деякі люди пошкодили міську інфраструктуру та дерева.

Incidents en cours devant le Parlement Européen à #Bruxelles lors de la manifestation des agriculteurs européens ontre le Mercosur.



Fortes tensions depuis plus de deux heures.#Brussel #Brussels #Agriculteurs pic.twitter.com/7L42Nv9kMI – Luc Auffret (@LucAuffret) December 18, 2025

Опівдні на місці також перебували люди в масках, які не заявляли про свою приналежність до будь-якої сільськогосподарської федерації.

Загалом, за даними поліції, на протест зібралось близько 7300 людей з 950 тракторами.

Повідомляли, що 17 грудня в Брюсселі фермери на тракторах блокували дороги, кидали картоплю та яйця і запускали феєрверки біля місця проведення саміту лідерів Європейського Союзу, виступаючи проти угоди про вільну торгівлю з країнами Південної Америки.

Нагадаємо, у четвер президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна не підтримає підписання угоди про вільну торгівлю із країнами Південної Америки (МЕРКОСУР).

Напередодні прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що підписання такої угоди "є передчасним".

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловлює сподівання на те, що ЄС отримає "зелене світло", аби підписати угоду про вільну торгівлю з блоком МЕРКОСУР.