Глава МЗС Туреччини пропонує новий підхід до проблеми розділеного Кіпру

Турецький міністр закордонних справ Хакан Фідан вважає, що відмова міжнародної спільноти від економічної ізоляції невизнаного Північного Кіпру може допомогти вирішенню проблеми розділеності острова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.

В інтервʼю турецькій державній телерадіокомпанії TRT Фідан сказав, що "грецькі кіпріоти ніколи не погодяться на угоду, яка передбачає рівний розподіл влади, багатства та повноважень на Кіпрі".

"Вони це знають, ми це знаємо, європейці це знають. Це факт. Тому альтернативою є рішення про створення двох держав. Ми можемо це зробити, і після рішення про створення двох держав вони зможуть налагодити будь-яку співпрацю або політичний союз. Це залежить від них", – сказав він.

Однак, за його словами, з огляду на останні події щодо кіпрської проблеми, "нам необхідно терміново скористатися цим моментом і використати кожну історичну можливість, щоб перетворити Кіпр на рай".

Тому він закликав греків-кіпріотів та міжнародну спільноту "припинити ізолювати турків-кіпріотів".

"Ми можемо започаткувати якісну співпрацю. Поки політичне питання залишається невирішеним, ми всі можемо отримати вигоду від економічного розвитку, регіонального розвитку, використання енергетичних ресурсів, туризму, промисловості та всього іншого", – сказав глава турецького МЗС.

Середземноморський острів Кіпр фактично розділений на дві частини з 1974 року, коли турецькі війська вторглися після перевороту, метою якого було об'єднання Кіпру з Грецією.

На півночі Кіпру утворилась Турецька Республіка Північного Кіпру, яку визнає тільки Туреччина. Наразі існує дев'ять контрольно-пропускних пунктів уздовж "зеленої лінії", яка розділяє обидві сторони і яку патрулює ООН.

У Туреччині традиційно наполягають на тому, що мирне врегулювання ситуації на Кіпрі можливе лише шляхом створення двох держав.